Спаллетти: на скудетто могут претендовать семь клубов

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти призвал свою команду не останавливаться на достигнутом после того, как неаполитанцы выиграли шесть стартовых матчей в Серии А. Экс-наставник «Зенита» напомнил о серьёзной конкуренции в чемпионате Италии.

«Мы уже проигрывали. Мы проиграли «Беневенто» в товарищеском матче в нынешнем сезоне. Нам нужно прибавлять, нужно улучшить игру в атаке. Мы добираемся до чужой штрафной, но не знаем, что делать дальше. Нужно поработать над трансформацией позиционных атак в удары по воротам.

Нам нужно быть лучше. Да, есть потенциал. Ожидания от нашей команды сейчас очень высоки. Посмотрим, как «Наполи» будет выглядеть в трудные периоды. Мы должны понимать, что другие команды тоже будут добавлять. Наши конкуренты тоже могут выиграть шесть матчей подряд. На скудетто могут претендовать семь клубов», — цитирует Спаллетти Football Italia.