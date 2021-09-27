Лучано Спаллетти: я всегда был довольно плохим игроком и довольно плохим тренером

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, за счёт чего ему удавалось завоёвывать трофеи.

«У нас сейчас пять замен, игроки, которые выходят на 10 минут, могут изменить матч. Это то отношение, которое необходимо. У нас столько игр в этом сезоне, что нам понадобятся все. Нам нужны игроки, которые готовы проливать кровь за футболку, а не тот, кто злится из-за того, что не начал предыдущую игру. Я всегда был довольно плохим игроком и довольно плохим тренером, но я работал с утра до вечера, и с таким отношением мне удавалось выигрывать трофеи, обыгрывая тренеров и команды, которые превосходят нас. Поэтому, когда я вижу кого-то, у кого есть этот талант, но который не вкладывает в него работу, это сводит меня с ума», — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на CalcioNapoli24.it.

«Наполи» выиграл все шесть матчей в нынешнем сезоне. Неаполитанцы, набрав 18 очков, вновь поднялись на первое место в турнирной таблице. Подопечные Лучано Спаллетти опережают «Милан», занимающий 2-е место, на два очка.

В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях с «Фиорентиной».