Диаш: Месси феноменален. Как профессионалу мне хочется играть против таких футболистов

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».



«Месси — феноменальный игрок. Как профессионалу мне хочется играть против таких футболистов. У «ПСЖ» глубокий состав, и независимо от того, с кем мы столкнёмся, это будет тяжёлое испытание. Все с нетерпением ждут этого матча.



«ПСЖ», очевидно, укрепил свои позиции минувшим летом. Их трансферы были фантастическими, поэтому эта игра будет настоящим вызовом. «ПСЖ» является одной из сильнейших команд Европы на протяжении нескольких лет. Рамос и Месси укрепили их менталитет, но когда мы встречались в прошлом сезоне, у парижан уже были Неймар, Мбаппе и Ди Мария», — приводит слова Диаша Goal.com.



Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 28 сентября, в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск.