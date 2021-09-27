Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФНЛ выясняет обстоятельства задержания фанатов «Шинника» во Владимире

ФНЛ выясняет обстоятельства задержания фанатов «Шинника» во Владимире
Комментарии

Футбольная национальная лига на официальном сайте заявила, что совместно с «Шинником» и «Торпедо» выясняет обстоятельства задержания болельщиков ярославской команды во Владимире.

«В настоящее время Футбольная национальная лига совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, предпринятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными. Обо всех деталях проверки Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига сообщат по мере поступления новой информации», — говорится в заявлении.

Напомним, накануне полиция задержала всех болельщиков «Шинника», приехавших во Владимир на матч ФНЛ-2 с местным «Торпедо» (2:0). Незадолго до игры фанаты «Шинника» массово прошли по центру города, передвигаясь в том числе и по проезжей части.

Новость по теме
Полицейские во Владимире задержали всех фанатов «Шинника» перед матчем с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021