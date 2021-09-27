ФНЛ выясняет обстоятельства задержания фанатов «Шинника» во Владимире

Футбольная национальная лига на официальном сайте заявила, что совместно с «Шинником» и «Торпедо» выясняет обстоятельства задержания болельщиков ярославской команды во Владимире.



«В настоящее время Футбольная национальная лига совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, предпринятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными. Обо всех деталях проверки Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига сообщат по мере поступления новой информации», — говорится в заявлении.



Напомним, накануне полиция задержала всех болельщиков «Шинника», приехавших во Владимир на матч ФНЛ-2 с местным «Торпедо» (2:0). Незадолго до игры фанаты «Шинника» массово прошли по центру города, передвигаясь в том числе и по проезжей части.

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