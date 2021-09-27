Крауч: Салах войдёт в сборную лучших игроков «Ливерпуля» в истории, Суарес и Торрес — нет

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч предположил, что болельщики мерсисайдцев ошибаются, ставя экс-форвардов клуба Луиса Суареса и Фернандо Торреса выше Мохамеда Салаха.

«Может быть, его сногсшибательная статистика для болельщиков стала нормой. Просто сравните его с Фернандо Торресом и Луисом Суаресом. Болельщики ставят их выше Салаха и относятся к ним с большим уважением, но своими показателями Мохамед их затмевает.

Если бы Салах играл в посредственной команде, то все восхищались бы его достижениями. Восприятие — забавная штука. Салах — наш великий современник. Он войдёт в сборную лучших игроков в истории «Ливерпуля». Это место он себе забронировал. Он будет там вместе с Джеррардом, Сунессом, Рашем, Далглишем. Салах войдёт в эту команду, а Суарес и Торрес — нет», — цитирует Крауча Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне египтянин провёл 6 матчей в английской Премьер-лиге, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Видео гола Мохамеда Салаха в матче с «Брентфордом»

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