Представитель «Спартака»: Газизов не увидит требуемых денег, если не начнёт разговаривать

Представитель «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов не получит от клуба денег, если не пойдёт на диалог.

«Господин Газизов всё ещё далёк от получения этих денег, так и напишите. Хочу напомнить, что «Спартак» по отношению к Газизову никогда не был истцом, давайте об этом помнить, процессуально все возможности ещё не исчерпаны. И подача новых исков приостановит решение «Уфы». Но смотря интервью председателя Верховного суда Башкирии, смею предположить, что и сам суд не будет выносить неправовые решения. Поэтому это долгая «игра». И если господин Газизов не начнёт разговаривать, боюсь, что эти деньги он никогда не увидит. Клуб готов к диалогу, но не к безразмерным тратам», — приводит слова Завьяловой «Р-Спорт».

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия. Газизов выиграл у «Спартака» первый суд, но клуб решил оспорить решение.