Тедди Шерингем оценил положение Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем оценил положение, в котором находится главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер.
«В этом году Сульшер ощущает огромное давление, потому что должен хоть что-то выиграть. Он понимает, что его ждёт, если трофеев не будет. «МЮ» совершил крупные трансферы, подписав Варана и Санчо. Этого было бы достаточно, но потом появилась возможность заполучить Роналду. «Юнайтед» купил и его, теперь нужны результаты.
Уле — всё ещё молодой тренер, он набирается опыта. Ему тяжело будет расстаться с работой в «МЮ». Думаю, он прогрессирует, однако нужно выходить на следующий уровень. Все желают ему удачи, потому что он легенда клуба. Однако Сульшеру нужно что-то выиграть», — цитирует Шерингема Daily Mail.
В 6-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» (0:1).
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 27 сентября 2021
-
17:03
-
16:59
-
16:36
-
16:33
-
16:27
-
16:23
-
16:06
-
16:01
-
16:00
-
15:56
-
15:51
-
15:37
-
15:19
-
15:05
-
14:53
-
14:48
-
14:46
-
14:26
-
14:21
-
14:13
-
14:00
-
13:58
-
13:53
-
13:31
-
13:17
-
13:13
-
13:08
-
12:45
-
12:34
-
12:28
-
12:23
-
12:17
-
12:17
-
11:53
-
11:53