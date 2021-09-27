Тедди Шерингем оценил положение Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем оценил положение, в котором находится главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер.

«В этом году Сульшер ощущает огромное давление, потому что должен хоть что-то выиграть. Он понимает, что его ждёт, если трофеев не будет. «МЮ» совершил крупные трансферы, подписав Варана и Санчо. Этого было бы достаточно, но потом появилась возможность заполучить Роналду. «Юнайтед» купил и его, теперь нужны результаты.

Уле — всё ещё молодой тренер, он набирается опыта. Ему тяжело будет расстаться с работой в «МЮ». Думаю, он прогрессирует, однако нужно выходить на следующий уровень. Все желают ему удачи, потому что он легенда клуба. Однако Сульшеру нужно что-то выиграть», — цитирует Шерингема Daily Mail.

В 6-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» (0:1).

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

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