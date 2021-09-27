Английская Премьер-лига не планирует проводить матчи за рубежом и увеличивать число туров

Английская Премьер-лига не планирует проводить матчи чемпионата за рубежом и увеличивать количество туров до 39, сообщает Sky Sports.
В 2008 году поступило предложение о проведении 39-го тура английской Премьер-лиги, который входил бы в общую турнирную таблицу чемпионата, но проводился за рубежом. Ряд клубов поддержал данную инициативу, рассчитывая получить больший доход от маркетинга и телетрансляции. Однако большинство руководителей клубов и болельщиков, а также ФИФА осудили эту идею.
По сообщениям источника, взамен руководители клубов рассчитывают сделать предсезонные матчи более конкурентоспособными и проводить их за рубежом.
В данный момент клубы просматривают существующие турниры, как, например, Asia Trophy, чтобы определить перспективу проведения подобных соревнований с участием большинства клубов английской Премьер-лиги за рубежом.
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