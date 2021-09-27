Гюндоган получил травму и пропустит матчи с «ПСЖ» и «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил травму бедра, сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффль в «Твиттере».

Немецкий хавбек вернётся на поле не раньше середины октября. Гюндоган пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ», не сыграет с «Ливерпулем» в АПЛ, а также не примет участия во октябрьских встречах сборной Германии с Румынией и Северной Македонией в отборочном турнире ЧМ-2022.

В сезоне-2020/2021 Илкай Гюндоган принял участие в 28 матчах АПЛ, в которых забил 13 голов и стал автором двух голевых передач. Полузащитник стал лучшим бомбардиром «горожан», опередив ближайшего преследователя, Рахима Стерлинга, на 4 гола.



Гюндоган стал игроком «Ман Сити» летом 2016 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за € 27 млн. Его контракт с «горожанами» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 40 млн.