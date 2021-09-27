Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Фейеноорде» оценили вероятность выкупа Гуса Тиля у «Спартака»

В «Фейеноорде» оценили вероятность выкупа Гуса Тиля у «Спартака»
Комментарии

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен заявил, что клуб хотел бы сохранить в составе арендованного у московского «Спартака» Гуса Тиля, но шансы на это крайне малы.

«Чем лучше у Тиля получается играть в «Фейеноорде», тем меньше шанс того, что он останется у нас. Мы не против, чтобы он остался. Мы очень довольны тем, что арендовали его при наших финансовых возможностях. Но в Москве ему платят такую заплату, к которой «Фейеноорд» не может приблизиться», — приводит слова Арнесена издание Voetbal Flitsen.

Напомним, Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. Позже он перебрался из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды.

Новость по теме
Дубль Тиля помог «Фейеноорду» обыграть НЕК. У Гуса 11 голов в 13 матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021