ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» благодаря голам Зайнутдинова и Ахметова

В матче 9-го тура РПЛ ЦСКА переиграл «Нижний Новгород». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0.

В первом тайме полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов забил курьёзный гол. После навеса Чидеры Эджуке с фланга Зайнутдинов пятой точкой в падении переправил мяч в ворота нижегородцев. На 63-й минуте Ильзат Ахметов реализовал пенальти, увеличив преимущество армейцев.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Евгений Буланов (Саранск).



ЦСКА в девяти матчах набрал 16 очков. Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород», пробившийся в прошлом сезоне в РПЛ из ФНЛ, набрал 11 очков. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.