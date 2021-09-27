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ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» благодаря голам Зайнутдинова и Ахметова

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» благодаря голам Зайнутдинова и Ахметова
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В матче 9-го тура РПЛ ЦСКА переиграл «Нижний Новгород». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0.

В первом тайме полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов забил курьёзный гол. После навеса Чидеры Эджуке с фланга Зайнутдинов пятой точкой в падении переправил мяч в ворота нижегородцев. На 63-й минуте Ильзат Ахметов реализовал пенальти, увеличив преимущество армейцев.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Евгений Буланов (Саранск).

ЦСКА в девяти матчах набрал 16 очков. Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород», пробившийся в прошлом сезоне в РПЛ из ФНЛ, набрал 11 очков. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
27 сентября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Зайнутдинов – 31'   0:2 Ахметов – 63' (пен)
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