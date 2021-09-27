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Эджуке получил травму в матче ЦСКА с «Нижним Новгородом»

Эджуке получил травму в матче ЦСКА с «Нижним Новгородом»
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке получил повреждение в концовке матча 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

На 82-й минуте форвард упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Нигериец сам покинул поле, но тренеры решили провести замену, выпустив вместо Эджуке Кирилла Набабкина.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — ЦСКА.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Евгений Буланов (Саранск).

ЦСКА в восьми турах набрал 13 очков. Москвичи занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород», пробившийся в прошлом сезоне в РПЛ из ФНЛ, в восьми турах набрал 11 очков. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

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