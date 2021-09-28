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Сборные Австралии и Ирака проведут домашние матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Дохе

Сборные Австралии и Ирака проведут домашние матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Дохе
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Сборные Австралии и Ирака проведут домашние матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года на нейтральном поле, сообщается на официальном сайте Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Встречи Австралия — Оман и Ирак — Ливан пройдут 7 октября в Дохе. Перенос матча со сборной Омана из Австралии на нейтральное поле связан со строгими ограничениями, введёнными в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сборная Ирака, в свою очередь, уже играла с Ираном в столице Катара в целях безопасности.

Сборная Австралии лидирует в группе В отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, Ирак занимает последнее место в группе А. Напомним, напрямую в финальную стадию чемпионата мира выйдут две лучшие команды каждой группы.

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