«Динамо» — лидер РПЛ по степени участия игроков до 21 года в матчах нынешнего сезона

Московское «Динамо» предоставляет больше всех времени на поле в матчах нынешнего сезона РПЛ игрокам возрастом до 21 года. Соответствующий рейтинг российских клубов составила футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES).

Футболисты возрастом до 21 года сыграли за «Динамо» 15,8% минут от общего времени, проведённого командой на поле. Наименьший показатель по этому параметру у «Ахмата» — всего 0,3% от общего числа минут на поле провели игроки U21.

Рейтинг клубов РПЛ по степени участия игроков до 21 года в матчах нынешнего сезона:

«Динамо» — 15,8% «Арсенал» Тула – 14,8%; «Химки» — 9,9%; ЦСКА – 7,7%; «Ростов» — 7,6%; «Сочи» — 7,3%; «Локомотив» — 6,6%; «Рубин» — 6,3%; «Краснодар» — 6,1%; «Урал» — 5,8%; «Нижний Новгород» — 3,2%; «Зенит» — 1,5%; «Спартак» — 1,1%; «Крылья Советов» — 1,0%; «Уфа» — 0,6%; «Ахмат» — 0,3%.

Примечательно, что среди клубов из топ-5 европейских лиг лидером по этому показателю является леверкузенский «Байер», в составе которого игроки до 21 года провели 23,5% от общего количества минут. Второе место заняла «Барселона» — 22,7%.