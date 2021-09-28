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«Динамо» — лидер РПЛ по степени участия игроков до 21 года в матчах нынешнего сезона

«Динамо» — лидер РПЛ по степени участия игроков до 21 года в матчах нынешнего сезона
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Московское «Динамо» предоставляет больше всех времени на поле в матчах нынешнего сезона РПЛ игрокам возрастом до 21 года. Соответствующий рейтинг российских клубов составила футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES).

Футболисты возрастом до 21 года сыграли за «Динамо» 15,8% минут от общего времени, проведённого командой на поле. Наименьший показатель по этому параметру у «Ахмата» — всего 0,3% от общего числа минут на поле провели игроки U21.

Рейтинг клубов РПЛ по степени участия игроков до 21 года в матчах нынешнего сезона:

  1. «Динамо» — 15,8%
  2. «Арсенал» Тула – 14,8%;
  3. «Химки» — 9,9%;
  4. ЦСКА – 7,7%;
  5. «Ростов» — 7,6%;
  6. «Сочи» — 7,3%;
  7. «Локомотив» — 6,6%;
  8. «Рубин» — 6,3%;
  9. «Краснодар» — 6,1%;
  10. «Урал» — 5,8%;
  11. «Нижний Новгород» — 3,2%;
  12. «Зенит» — 1,5%;
  13. «Спартак» — 1,1%;
  14. «Крылья Советов» — 1,0%;
  15. «Уфа» — 0,6%;
  16. «Ахмат» — 0,3%.

Примечательно, что среди клубов из топ-5 европейских лиг лидером по этому показателю является леверкузенский «Байер», в составе которого игроки до 21 года провели 23,5% от общего количества минут. Второе место заняла «Барселона» — 22,7%.

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