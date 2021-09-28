«Динамо» — лидер РПЛ по степени участия игроков до 21 года в матчах нынешнего сезона

Московское «Динамо» предоставляет больше всех времени на поле в матчах нынешнего сезона РПЛ игрокам возрастом до 21 года. Соответствующий рейтинг российских клубов составила футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES).
Футболисты возрастом до 21 года сыграли за «Динамо» 15,8% минут от общего времени, проведённого командой на поле. Наименьший показатель по этому параметру у «Ахмата» — всего 0,3% от общего числа минут на поле провели игроки U21.
Рейтинг клубов РПЛ по степени участия игроков до 21 года в матчах нынешнего сезона:
- «Динамо» — 15,8%
- «Арсенал» Тула – 14,8%;
- «Химки» — 9,9%;
- ЦСКА – 7,7%;
- «Ростов» — 7,6%;
- «Сочи» — 7,3%;
- «Локомотив» — 6,6%;
- «Рубин» — 6,3%;
- «Краснодар» — 6,1%;
- «Урал» — 5,8%;
- «Нижний Новгород» — 3,2%;
- «Зенит» — 1,5%;
- «Спартак» — 1,1%;
- «Крылья Советов» — 1,0%;
- «Уфа» — 0,6%;
- «Ахмат» — 0,3%.
Примечательно, что среди клубов из топ-5 европейских лиг лидером по этому показателю является леверкузенский «Байер», в составе которого игроки до 21 года провели 23,5% от общего количества минут. Второе место заняла «Барселона» — 22,7%.
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