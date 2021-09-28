Семак рассказал о кадровом состоянии «Зенита» перед матчем с «Мальмё»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровом состоянии сине-бело-голубых в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё».

«Сыграет ли Азмун? К матчу с «Мальмё» готовятся все, кроме Оздоева и Караваева. Остальные к игре готовятся. У каждого есть шанс выйти в основном составе. Ловрен готовится к игре, он пропустил достаточно много, так что посмотрим, насколько он готов», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

«Зенит» сыграет с «Мальмё» 29 сентября. На матче «Зенит» — Мальмё» будет работать греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса. Начало игры – в 19:45 мск.

«Зенит» в матче 1-го тура группы H уступил «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» потерпел крупное поражение в матче с «Ювентусом» (0:3).