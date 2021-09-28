Семак назвал «Челси» фаворитом группы «Зенита» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о турнирных раскладах в Лиге чемпионов перед матчем 2-го тура группового этапа с «Мальмё».
«Проигрываем 8 матчей подряд в Лиге чемпионов? Это не давит. Мы готовимся к каждому матчу. Новая игра – новая история. А результаты говорят о нашей силе, что нужно готовиться больше, тренироваться усерднее, чтобы результаты были другие. Будем делать всё, что от нас зависит.
И у нас, и у «Мальмё» есть желание выйти из группы. Задача каждой команды ясна и понятна. Будем идти от игры к игре и считать очки ближе к концу группового этапа.
Фаворит нашей группы – «Челси». В силе «Ювентуса» тоже никто не сомневается. Но это футбол, бывает всё. Наша задача – трудиться, а результат увидим», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.
«Зенит» сыграет с «Мальмё» 29 сентября. На матче «Зенит» — Мальмё» будет работать греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса. Начало игры – в 19:45 мск.
«Зенит» в матче 1-го тура группы H уступил «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» потерпел крупное поражение в матче с «Ювентусом» (0:3).
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