Семак назвал «Челси» фаворитом группы «Зенита» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о турнирных раскладах в Лиге чемпионов перед матчем 2-го тура группового этапа с «Мальмё».

«Проигрываем 8 матчей подряд в Лиге чемпионов? Это не давит. Мы готовимся к каждому матчу. Новая игра – новая история. А результаты говорят о нашей силе, что нужно готовиться больше, тренироваться усерднее, чтобы результаты были другие. Будем делать всё, что от нас зависит.

И у нас, и у «Мальмё» есть желание выйти из группы. Задача каждой команды ясна и понятна. Будем идти от игры к игре и считать очки ближе к концу группового этапа.

Фаворит нашей группы – «Челси». В силе «Ювентуса» тоже никто не сомневается. Но это футбол, бывает всё. Наша задача – трудиться, а результат увидим», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

«Зенит» сыграет с «Мальмё» 29 сентября. На матче «Зенит» — Мальмё» будет работать греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса. Начало игры – в 19:45 мск.

«Зенит» в матче 1-го тура группы H уступил «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» потерпел крупное поражение в матче с «Ювентусом» (0:3).