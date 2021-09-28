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Сутормин: рад вызову в сборную России, но сейчас все мысли о Лиге чемпионов

Сутормин: рад вызову в сборную России, но сейчас все мысли о Лиге чемпионов
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» ответил на вопрос по поводу своего вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Рад вызову в сборную России. Мой дебют в национальной команде – это больше вопрос к тренеру. Сейчас все мысли о предстоящем матче «Зенита» с «Мальмё» в Лиге чемпионов», — сказал Сутормин на предматчевой пресс-конференции.

«Зенит» сыграет с «Мальмё» 29 сентября. На матче «Зенит» — Мальмё» будет работать греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса. Начало игры – в 19:45 мск.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.

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