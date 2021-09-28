На матч «Локомотива» с «Лацио» назначена британская бригада арбитров

Во втором туре группового этапа Лиги Европы московскому «Локомотиву» предстоит сыграть гостевой матч с «Лацио». Обслуживать эту игру будет бригада арбитра из Англии, информирует официальный сайт УЕФА.
В роли главного арбитра матча «Лацио» — «Локомотив» выступит Крейг Поусн. Помогут ему ассистенты Ли Беттс и Иан Хассин. За VAR будут отвечать Крис Кэванах и Хуан Мартинес. Резервный рефери — Питер Бэнкс.
Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив» состоится в четверг, 30 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
В матче 1-го тура группового этапа ЛЕ «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1), а «Лацио» уступил турецкому «Галатасараю» со счётом 0:1.
- 28 сентября 2021
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