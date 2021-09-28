Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Атлетико». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Ерохин объяснил, чем обусловлен успешный старт сезона в его исполнении

Александр Ерохин объяснил, чем обусловлен успешный старт сезона в его исполнении
Комментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин назвал аспекты, которые повлияли на успешный старт нового сезона в его исполнении.

«Я очень хотел вернуться в сборную, потому что не был тут какое-то время, поэтому я очень счастлив и мотивирован здесь и сейчас.

В чём секрет моего успешного старта сезона? Это не секрет. Это работа на тренировках, поддержка семьи. Приятно всегда, когда тренеры тоже эту поддержку оказывают, футболисты в таких случаях начинают верить в себя и приносят пользу команде», — сказал Ерохин в видео на YouTube-канале сборной России.

Ранее Ерохин также поделился воспоминаниями о периоде выступлений за молдавский «Шериф». Александр рассказал о высоком уровне условий для развития молодых футболистов.

Новость по теме
Ерохин: в «Шерифе» впечатляющие условия для молодых футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021