Александр Ерохин объяснил, чем обусловлен успешный старт сезона в его исполнении
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин назвал аспекты, которые повлияли на успешный старт нового сезона в его исполнении.
«Я очень хотел вернуться в сборную, потому что не был тут какое-то время, поэтому я очень счастлив и мотивирован здесь и сейчас.
В чём секрет моего успешного старта сезона? Это не секрет. Это работа на тренировках, поддержка семьи. Приятно всегда, когда тренеры тоже эту поддержку оказывают, футболисты в таких случаях начинают верить в себя и приносят пользу команде», — сказал Ерохин в видео на YouTube-канале сборной России.
Ранее Ерохин также поделился воспоминаниями о периоде выступлений за молдавский «Шериф». Александр рассказал о высоком уровне условий для развития молодых футболистов.
Новость по темеЕрохин: в «Шерифе» впечатляющие условия для молодых футболистов
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