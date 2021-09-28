Александр Ерохин объяснил, чем обусловлен успешный старт сезона в его исполнении

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин назвал аспекты, которые повлияли на успешный старт нового сезона в его исполнении.

«Я очень хотел вернуться в сборную, потому что не был тут какое-то время, поэтому я очень счастлив и мотивирован здесь и сейчас.

В чём секрет моего успешного старта сезона? Это не секрет. Это работа на тренировках, поддержка семьи. Приятно всегда, когда тренеры тоже эту поддержку оказывают, футболисты в таких случаях начинают верить в себя и приносят пользу команде», — сказал Ерохин в видео на YouTube-канале сборной России.

Ранее Ерохин также поделился воспоминаниями о периоде выступлений за молдавский «Шериф». Александр рассказал о высоком уровне условий для развития молодых футболистов.