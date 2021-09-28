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Экс-футболист Сергей Даду рассказал, как сорвался его трансфер в «Спартак»

Экс-футболист Сергей Даду рассказал, как сорвался его трансфер в «Спартак»
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Бывший футболист сборной Молдавии Сергей Даду рассказал о срыве трансфера в «Спартак».

«Играли с «Зимбру» на Кубок. За тур до этого я повредил лодыжку, получил трещину в плюсневой кости, неделю ходил в гипсе. Но позвонили агенты и сказали, что летят люди из «Спартака», надо выходить кровь из носу. Вечером снял гипс, утром вышел на разминку и понял, что не могу ходить. Тренер сказал: «Прыгай на ноге». Я прыгаю на здоровой. Он: «Нет, прыгай на травмированной». Через боль попрыгал, после чего тренер сказал, что я готов. Мне вкололи обезболивающее, я отыграл, забил и отдал голевую, мы победили 4:0.

На следующий день поехал в «Спартак» на медосмотр. Сразу из аэропорта — в медицинский центр. Врачи увидели эту трещину, и всё сорвалось. Руководство ответило: у тебя травма, ещё подумаем, и переход не состоялся. Может быть, там была совсем другая история, но агент передал мне именно так. Я напрямую ни с кем в «Спартаке» так и не пообщался», — приводит слова Даду Sport24.

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