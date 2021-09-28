Мухин: не сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Я слабее тех, кто вызван

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о чувствах после невызова в основную сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022.
«Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером. По этому поводу с Валерием Георгиевичем не общались. Думаю, нужно меньше ошибаться, делать больше результативных действий на поле и отборов для того, чтобы в следующий раз попасть в сборную. Сейчас поеду в молодёжную сборную — тоже хорошо. Везде буду рад играть. Ничего страшного не случилось», — приводит слова Мухина Sport24.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.
- 28 сентября 2021
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