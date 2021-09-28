Агент Флориана Вирца сообщил, что футболист не покинет «Байер» до 2023 года

Ханс-Йохам Вирц, отец и агент немецкого футболиста Флориана Вирца, выступающего за «Байер», рассказал о будущем своего сына.

«Флориан определённо хочет играть ведущую роль в Леверкузене в течение следующих двух лет. «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», мюнхенская «Бавария» и все остальные клубы, которые хотят его получить, были предупреждены, что им придётся приостановить погоню за Флорианом. За его прогрессом внимательно следят, в частности, лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия», но смена обстановки не будет рассматриваться как минимум до 2023 года», — приводит слова Вирца-старшего Bild.

Напомним, талантливый 18-летний плеймейкер занял 6-е место в чарте лучших голов 2021 года по версии журнала NXGN.