Агент Флориана Вирца сообщил, что футболист не покинет «Байер» до 2023 года
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Ханс-Йохам Вирц, отец и агент немецкого футболиста Флориана Вирца, выступающего за «Байер», рассказал о будущем своего сына.
«Флориан определённо хочет играть ведущую роль в Леверкузене в течение следующих двух лет. «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», мюнхенская «Бавария» и все остальные клубы, которые хотят его получить, были предупреждены, что им придётся приостановить погоню за Флорианом. За его прогрессом внимательно следят, в частности, лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия», но смена обстановки не будет рассматриваться как минимум до 2023 года», — приводит слова Вирца-старшего Bild.
Напомним, талантливый 18-летний плеймейкер занял 6-е место в чарте лучших голов 2021 года по версии журнала NXGN.
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