«Динамо» выразило соболезнования родным автора клубного гимна Николая Арутюнова

Пресс-служба футбольного клуба «Динамо» Москва в клубном «твиттере» выразила соболезнования родным автора гимна московского клуба Николая Арутюнова.

«Скончался автор гимна футбольного клуба «Динамо» Николай Рафаэлевич Арутюнов. Николай Рафаэлевич был преданным болельщиком нашего клуба. Свою любовь к «Динамо» он передал в словах, которые мы поём перед началом домашних игр. Выражаем соболезнования родным и близким исполнителя», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной соцсети клуба.

Напомним, Николай Арутюнов является автором нынешнего гимна бело-голубых. Он впервые исполнил композицию на открытии стадиона московской команды в мае 2021 года перед матчем с тульским «Арсеналом». Противостояние завершилось со счётом 3:3.