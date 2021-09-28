Томассон: «Зенит» — топ-класс. Нужно использовать их слабые места

Главный тренер «Мальмё» Йон-Даль Томассон накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» высказался об уровне российской команды.

«Мы хотим сыграть в своем стиле. Но это будет матч не Лиги Европы. Здесь — лучшие игроки мира. Мы хотим быть храбрыми, делать всё правильно. Мы будем играть против хорошей команды, но мы имеем полное право мечтать, хоть мы и аутсайдеры.

К каждой игре нужен разный подход. Завтра мы будем и защищаться, и атаковать. У каждой игры — своё лицо. Я много раз говорил — мы должны просто всё делать правильно, нам важно быть храбрыми в матче с хорошей командой. Шведские команды и до нас выступали в групповом турнире ЛЧ, но играли не в контроль. Но ты не можешь защищаться все 90 минут.



Помню ли, как играл с «Зенитом»? Я помню, мы проиграли много лет назад, это было ещё на старом стадионе — теперь у вас новая прекрасная арена. «Зенит» тогда дошёл до финала Кубка УЕФА с Диком Адвокатом — прекрасное достижение.



Мы анализировали «Зенит» — это хорошая команда, сочетающая качество, мощь, скорость. Конечно, у всех есть слабые места, и я сказал команде, что мы должны использовать их слабые места. Но нужно понимать, что это — топ-класс», — приводит слова Томассона пресс-служба «Зенита».