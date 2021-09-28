Барриос рассказал о трудностях перед матчем Лиги чемпионов с «Челси»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о трудностях с визой, с которыми столкнулся перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

«11 сентября я вернулся из сборной в Петербург. В воскресенье вечером прилетел в Москву, чтобы решить визовые вопросы — это заняло весь понедельник. Во вторник утром всё ещё была неопределённость с визой, не хватало времени для её оформления. Но клуб и РФС приложили колоссальные усилия, чтобы я смог получить необходимое разрешение и вылететь в Лондон. Днём я был уже там: пообедал, мне провели тактическое занятие, я прилёг на часок и отправился с командой на игру.



Не было возможности перевести дух и выспаться как следует? Практически нет, потому что сначала нужно было перестроиться на европейское время — между Колумбией и Россией разница восемь часов. Я прилетел в Петербург ближе к полуночи в субботу, в воскресенье утром была тренировка на базе, потом поездка в Москву — в общем, в какой-то момент было ощущение одного очень затянувшегося дня, который закончился в Лондоне. Ничего, главное, что у меня всегда есть силы и желание быть рядом с командой и помогать ей своей игрой. Рад, что в итоге мне это удалось.



Сильно ли удивился тому, что с «Челси» пришлось играть центрбека? Пожалуй. Это был первый раз, когда я начал игру в центре обороны. Конечно, по ходу матчей я иногда опускаюсь из опорной зоны в защиту, но тут было другое. Главный тренер поговорил со мной, сказал, что выбрал такую расстановку на этот матч, в которой он видит меня третьим центральным, и спросил, готов ли я сыграть там. Я ответил: «Конечно, без проблем», — приводит слова Барриоса пресс-служба «Зенита».

Вильмар Барриос, несмотря на коронавирусные ограничения, смог прибыть в Лондон и принять участие в матче с «Челси».