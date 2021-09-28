Прервалась 27-матчевая серия голкипера «Шахтёра» Пятова с пропущенными голами в ЛЧ

Серия вратаря донецкого «Шахтёра» Андрея Пятова, который пропускал в 27 матчах основного турнира Лиги чемпионов подряд, прервалась после матча с «Интером» (0:0).



До этого Пятов в последний раз сыграл всухую в Лиге чемпионов в матче 1/8 финала с «Баварией» (0:0) в сезоне-2014/2015.



Антирекорд по числу матчей с пропущенными мячами в Лиге чемпионов принадлежит голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, который пропускал в 39 встречах подряд.

Сегодня, 28 сентября, донецкий «Шахтёр» встречался с миланским «Интером». Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск. Голов команды не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.



Напомним, «Интер» и «Шахтёр» стартовали в новом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов с поражений. Миланский клуб уступил мадридскому «Реалу» со счётом 0:1, а донецкие «горняки» сенсационно проиграли молдавскому «Шерифу» (0:2).