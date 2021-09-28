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Марлон: «Шахтёр» намеревался победить «Интер». Постараемся обыграть «Реал»

Марлон: «Шахтёр» намеревался победить «Интер». Постараемся обыграть «Реал»
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Вингер донецкого «Шахтёра» Марлон прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).

«Мы показали сбалансированную игру, хорошо действовали в атаке и обороне. Не могу сказать, что это хороший результат, поскольку намеревались победить и набрать три очка. К сожалению, не использовали свои моменты. Надеюсь, ещё прибавим перед следующей игрой против „Реала“. И постараемся обыграть его», — приводит слова Марлона пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 28 сентября, донецкий «Шахтёр» встречался с миланским «Интером». Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск. Голов команды не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

Игру обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавил Иштван Ковач. Помогали ему Василе Маринеску и Овидиу Артене. В роли резервного рефери выступал Андрей Флорин Кивулете.

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