Видео: сенсационный победный гол «Шерифа» в матче с «Реалом»

Сегодняшняя игра в рамках группового этапа Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и молдавским «Шерифом» проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей. Решающий гол в составе молдавского клуба забил бывший игрок «Тамбова» Себастьян Тиль.
Ролик доступен в «твиттере» «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
На 25-й минуте игроки молдавского «Шерифа» открыли счёт в матче с мадридским «Реалом». Гости организовали быструю атаку, Кристиано убежал по левому флангу и мягко навесил в штрафную, где Джасурбек Яхшибоев выпрыгнул и головой послал мяч в дальний угол ворот.
На 65-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный на фол на Винисиусе.
За минуту до конца основного времени матча Траоре поборолся в штрафной «Реала», мяч отскочил к экс-игроку «Тамбова» Себастьяну Тилю, который подстроился и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку.
- 29 сентября 2021
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:57
-
00:45
-
00:43
-
00:42
-
00:39
-
00:29
-
00:28
-
00:20
-
00:05
-
00:00
- 28 сентября 2021
-
23:57
-
23:57
-
23:54
-
23:53
-
23:52
-
23:45
-
23:35
-
23:21
-
23:18
-
23:12
-
23:00
-
22:56
-
22:45
-
22:38
-
22:27
-
22:25
-
22:16
-
22:15
-
22:09
-
22:06
-
21:38
-
21:36