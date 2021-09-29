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Видео: сенсационный победный гол «Шерифа» в матче с «Реалом»

Видео: сенсационный победный гол «Шерифа» в матче с «Реалом»
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Сегодняшняя игра в рамках группового этапа Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и молдавским «Шерифом» проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей. Решающий гол в составе молдавского клуба забил бывший игрок «Тамбова» Себастьян Тиль.

Ролик доступен в «твиттере» «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 25-й минуте игроки молдавского «Шерифа» открыли счёт в матче с мадридским «Реалом». Гости организовали быструю атаку, Кристиано убежал по левому флангу и мягко навесил в штрафную, где Джасурбек Яхшибоев выпрыгнул и головой послал мяч в дальний угол ворот.

На 65-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный на фол на Винисиусе.

За минуту до конца основного времени матча Траоре поборолся в штрафной «Реала», мяч отскочил к экс-игроку «Тамбова» Себастьяну Тилю, который подстроился и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку.

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