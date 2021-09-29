Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» — «Шериф» видеообзор сенсационной победы молдавского клуба в Лиге чемпионов

«Реал» — «Шериф» видеообзор сенсационной победы молдавского клуба в Лиге чемпионов
Комментарии

«Шериф» на групповом этапе Лиги чемпионов сенсационно победил «Реал». Матч второго тура прошёл в Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Джасурбек Яхшибоев и Себастьян Тиль. Единственный гол за «Реал» забил Карим Бензема.

Ролик доступен в «твиттере» «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ранее «Шериф» обыграл «Шахтёр» в Лиге чемпионов. Команда набрала 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтёр», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».
«Реал» — «Шериф» видеообзор сенсационной победы молдавского клуба в Лиге чемпионов.

«Шериф» – Чак Норрис. Реакция на историческую победу чемпиона Молдавии над «Реалом» «Шериф» – Чак Норрис. Реакция на историческую победу чемпиона Молдавии над «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021