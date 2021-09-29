«Шериф» на групповом этапе Лиги чемпионов сенсационно победил «Реал». Матч второго тура прошёл в Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Джасурбек Яхшибоев и Себастьян Тиль. Единственный гол за «Реал» забил Карим Бензема.

Ролик доступен в «твиттере» «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ранее «Шериф» обыграл «Шахтёр» в Лиге чемпионов. Команда набрала 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтёр», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».

«Реал» — «Шериф» видеообзор сенсационной победы молдавского клуба в Лиге чемпионов.