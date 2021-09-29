Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Динамо Киев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Мальмё»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45

«Зенит» — «Мальмё»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45
Комментарии

Сегодня, 29 сентября, «Зенит» проведёт матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Соперником российского клуба станет шведский «Мальмё». Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Мальмё». В прямом эфире матч «Зенита» и «Мальмё» можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».

Встречу обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный судья — Яннис Пападопулос.

«Зенит» не набрал очков в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1) и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Н. «Мальмё» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Ювентус» (3) и «Челси» (3).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021