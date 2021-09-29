Экс-тренер «Тамбова»: гол Тиля «Реалу» запомнится на всю жизнь. Это не случайность

Бывший тренер «Тамбова» Сергей Первушин отреагировал на победный гол полузащитника «Шерифа» Себастьяна Тиля в ворота «Реала» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Конечно, рад за Тиля. Всегда приятно, когда ребята, прошедшие через наш клуб, так себя проявляют. Тем более, гол «Реалу» запомнится на всю жизнь. Себастьян — одарённый игрок, у него вся семья футбольная. Обученный футболист, с хорошей передачей, ударом. Такой гол Тиля – неудивительно для меня. Удивительно, что «Реалу» и победный. Это не случайность, у Себастьяна поставленный удар. «Тамбову» тоже приятно, а то один негатив кругом», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Тиль играл за тамбовчан в сезоне-2020/2021 на правах аренды. За семь матчей в Российской Премьер-Лиге люксембургский футболист отдал одну голевую передачу. Спортсмен покинул «Тамбов» из-за финансовых проблем клуба в январе 2021 года и сразу перебрался в молдавский «Шериф» на правах аренды.