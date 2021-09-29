Экс-спортивный директор «Тамбова»: после гола Тиля «Реалу» мы вошли в историю

Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на победный гол полузащитника «Шерифа» Себастьяна Тиля в ворота «Реала» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Очень рад, что Тиль забил. Это на всю жизнь. Значит, «Тамбов» правильно делал, грамотно проводил селекцию, шёл хорошим путём. Мы уже вошли в историю тем, что наши бывшие игроки забивают победные голы «Реалу» на «Бернабеу». Это навсегда останется с Тилем и с нами тоже. Он — молодец!» — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Тиль играл за тамбовчан в сезоне-2020/2021 на правах аренды. За семь матчей в Российской Премьер-Лиге люксембургский футболист отдал одну голевую передачу. Спортсмен покинул «Тамбов» из-за финансовых проблем клуба в январе 2021 года и сразу перебрался в молдавский «Шериф» на правах аренды.
- 29 сентября 2021
-
10:20
-
10:13
-
09:55
-
09:40
-
09:39
-
09:39
-
09:17
-
09:11
-
08:30
-
07:14
-
06:44
-
06:18
-
05:54
-
05:45
-
05:34
-
04:56
-
04:40
-
04:23
-
04:04
-
03:48
-
03:34
-
02:58
-
02:40
-
02:22
-
02:09
-
01:58
-
01:37
-
01:28
-
01:17
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:57
-
00:45
-
00:43