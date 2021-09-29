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Экс-спортивный директор «Тамбова»: после гола Тиля «Реалу» мы вошли в историю

Экс-спортивный директор «Тамбова»: после гола Тиля «Реалу» мы вошли в историю
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Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на победный гол полузащитника «Шерифа» Себастьяна Тиля в ворота «Реала» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень рад, что Тиль забил. Это на всю жизнь. Значит, «Тамбов» правильно делал, грамотно проводил селекцию, шёл хорошим путём. Мы уже вошли в историю тем, что наши бывшие игроки забивают победные голы «Реалу» на «Бернабеу». Это навсегда останется с Тилем и с нами тоже. Он — молодец!» — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Тиль играл за тамбовчан в сезоне-2020/2021 на правах аренды. За семь матчей в Российской Премьер-Лиге люксембургский футболист отдал одну голевую передачу. Спортсмен покинул «Тамбов» из-за финансовых проблем клуба в январе 2021 года и сразу перебрался в молдавский «Шериф» на правах аренды.

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