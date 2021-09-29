Червиченко — о «Шерифе»: раз в год и кочерга стреляет. В Тирасполе «Реал» трёшку накидает

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Шерифа» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» (2:1).

«Победа «Шерифа» — случайность, «Реал» вышел с шапкозакидательским настроением. В Тирасполе же трёшку минимум накидают. На кураже «Шериф» летит вперёд, но, думаю, это на полгода. Потом часть из них распродадут. А новая команда уже вряд ли повторит такой успех. То, о чём говорю всегда, — надо бить издалека, ударили на 90-й минуте и забили. А у нас же команды в последнее время занимаются беготнёй с мячом вокруг штрафной. Но за это ни очки, ни деньги не дают.



Сравнения с нашими клубами некорректны. Возьмите «Шериф» в долгом периоде: куда он попадал и где играл. Раз в год и кочерга стреляет. У нас не всё так плохо, просто игроки находятся в какой-то яме. Просто раньше к нам приезжали качественные легионеры, сейчас — ниже среднего. А игроки тоже не дотягивают, в хорошие клубы продано два человека. Отмена лимита? Ну, отменим мы лимит, а у нас засилье хороших игроков? У нас в каждой команде два-три более-менее приличных легионера, на остальных же украли деньги.



Что касается гола Тиля, то он отлично саданул в девятку. Любой игрок сможет, вопрос — сможет ли он забить так в следующем матче или вообще в групповом этапе ЛЧ положить три мяча? Тогда это будет успехом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.