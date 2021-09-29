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«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» в домашнем матче ФНЛ

«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» в домашнем матче ФНЛ
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В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» принимал астраханский «Волгарь». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 69-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «СКА-Хабаровска» Камран Алиев.

«СКА-Хабаровск» набрал 27 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Волгарь» (9) — на 18-м месте. Лидером соревнований является московское «Торпедо» (28).

В следующем туре Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с липецким «Металлургом», а «Волгарь» примет на своём поле московский «Велес». Обе встречи пройдут 3 октября.

ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
29 сентября 2021, среда. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Волгарь
Астрахань
1:0 Алиев – 69'
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