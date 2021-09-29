«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» в домашнем матче ФНЛ

В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» принимал астраханский «Волгарь». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 69-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «СКА-Хабаровска» Камран Алиев.



«СКА-Хабаровск» набрал 27 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Волгарь» (9) — на 18-м месте. Лидером соревнований является московское «Торпедо» (28).



В следующем туре Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с липецким «Металлургом», а «Волгарь» примет на своём поле московский «Велес». Обе встречи пройдут 3 октября.