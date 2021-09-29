«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» в домашнем матче ФНЛ
Поделиться
В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» принимал астраханский «Волгарь». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 69-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «СКА-Хабаровска» Камран Алиев.
«СКА-Хабаровск» набрал 27 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Волгарь» (9) — на 18-м месте. Лидером соревнований является московское «Торпедо» (28).
В следующем туре Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с липецким «Металлургом», а «Волгарь» примет на своём поле московский «Велес». Обе встречи пройдут 3 октября.
Комментарии
- 29 сентября 2021
-
14:54
-
14:36
-
14:17
-
14:15
-
14:12
-
14:00
-
13:57
-
13:56
-
13:48
-
13:44
-
13:31
-
13:28
-
13:09
-
13:06
-
12:52
-
12:41
-
12:26
-
12:13
-
12:08
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:25
-
11:10
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:44
-
10:35
-
10:33
-
10:20
-
10:13
-
09:55
-
09:40
-
09:39
Партнерский контент