Леонардо Бонуччи рассказал о сорвавшемся трансфере в «Манчестер Сити»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что несколько лет назад был очень близок к переходу в «Манчестер Сити».

«Я мечтал, чтобы моим тренером был Пеп Гвардиола. Ближе всего к исполнению мечты я был в 2016 году. Я был в шаге от перехода в «Сити». Нам оставалось согласовать всего несколько деталей, но «Ювентус» внезапно решил не продавать меня.

Позднее, когда я перешёл в «Милан», я мог оказаться и в «Ман Сити». Но, чтобы это произошло, должны были случиться несколько вещей. К тому же я дал слово «Милану».

В прошлом году я вновь разговаривал с Пепом. Он хотел, чтобы я перешёл в его команду. Я ответил: «Ювентус» — мой дом. Я здесь счастлив. Чувствую себя в Турине, как дома». Я хотел укрепить своё положение, которое пошатнулось после перехода в «Милан». Очень приятно, что мне вновь удалось стать символом «Ювентуса»», — приводит слова Бонуччи The Athletic.

Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Сити»

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