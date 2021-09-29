Витория: в 1990-м «Спартак» выбил «Наполи» из Кубка чемпионов? Не рассказывайте об этом

Главный тренер «Спартака» Руй Витория накануне игры 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» отказался говорить о матчах красно-белых с неаполитанцами в 1/8 финала Кубка чемпионов сезона-1990/1991.

«7 ноября 1990 года «Спартак» выбил «Наполи» из Кубка чемпионов? Не рассказывайте мне эту историю. Думаю только о завтрашнем матче. Я знаю, что тогда произошло, но без подробностей. Вот почему лучше поговорить о завтрашнем матче.

Мы знаем качества «Наполи», команды, в которой есть отличные футболисты и которая хорошо играет. Для такого рода матчей было бы хорошо, если бы все игроки были на высоте, но у нас есть проблемы. Однако это не влияет на наши амбиции», — приводит слова Витории Tuttomercatoweb.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Начало встречи — в 19:45 мск. Соперниками команд по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити».