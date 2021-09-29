Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Динамо Киев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Мальмё»: после просмотра VAR арбитр удалил игрока гостей

«Зенит» — «Мальмё»: после просмотра VAR арбитр удалил игрока гостей
Комментарии

Сегодня, 29 сентября, идёт матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Мальмё». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Арбитр Анастасиос Сидиропулос после просмотра VAR удалил защитника «Мальмё» Анеля Ахмедходжича за фол последней надежды на Далере Кузяеве.

Встречу обслуживает бригада судей из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогают ему ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.

«Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на выезде уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» в первом матче группового этапа проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3). Напомним, действующим победителем турнира является «Челси».

Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур
29 сентября 2021, среда. 19:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 0
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Клаудиньо – 9'   2:0 Кузяев – 49'   3:0 Сутормин – 80'   4:0 Вендел – 90+4'
Удаления: нет / Ахмедходжич – 53'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021