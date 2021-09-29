«Челси» и «Ювентус» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 29 сентября, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и туринским «Ювентусом». Встреча группы H пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию противостояния.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Данило, Куадрадо, Алекс Сандро, Бонуччи, Локателли, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Кьеза.

«Челси»: Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Аспиликуэта, Зиеш, Хаверц, Лукаку.

Главным арбитром матча будет испанец Хесус Хиль Мансано, помогать ему будут ассистенты Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Резервный рефери — Хосе Мунуэра Монтера.