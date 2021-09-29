«Челси» и «Ювентус» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Поделиться
Сегодня, 29 сентября, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и туринским «Ювентусом». Встреча группы H пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию противостояния.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Данило, Куадрадо, Алекс Сандро, Бонуччи, Локателли, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Кьеза.
«Челси»: Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Аспиликуэта, Зиеш, Хаверц, Лукаку.
Главным арбитром матча будет испанец Хесус Хиль Мансано, помогать ему будут ассистенты Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Резервный рефери — Хосе Мунуэра Монтера.
Комментарии
- 29 сентября 2021
-
22:22
-
22:21
-
22:10
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:58
-
21:45
-
21:37
-
21:36
-
21:30
-
21:23
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
20:57
-
20:57
-
20:52
-
20:52
-
20:33
-
20:19
-
20:05
-
19:54
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:31
-
19:19
-
19:06
-
18:57
-
18:37
-
18:35
-
18:27
-
18:05
Партнерский контент