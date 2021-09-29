«Бавария» разгромила киевское «Динамо», забив пять мячей

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила киевское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0.

На 12-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Динамо». Левандовски развёл мяч и вратаря в разные стороны. На 27-й минуте польский форвард оформил дубль. Левандовски получил мяч на линии штрафной после вертикальной передачи Томаса Мюллера, сделал пару шагов вперёд и вколотил мяч в нижний угол. На 68-й минуте Серж Гнабри довёл счёт до разгромного. Гнабри протащил мяч через половину поля, вошёл с ним в штрафную площадь и вколотил под перекладину. Четвёртый гол забил Лерой Зане. Вингер «Баварии» хотел навесить с фланга, но мяч срезался с ноги и влетел в ворота Игоря Бущана. Завершил разгром Эрик Шупо-Мотинг, забивший пятый гол мюнхенцев. Это произошло на 87-й минуте после навеса Павара с фланга.