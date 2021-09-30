Куман ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне» после разгрома от «Бенфики»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после разгромного поражения команды в матче с «Бенфикой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов высказался о своей возможной отставке. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

«О своём будущем я ничего не могу сказать, потому что не знаю, как клуб думает в этом отношении. Это не в моих руках. Посмотрим. Я могу только высказать мнение о своей работе с командой. Я чувствую поддержку своих игроков и их отношение. Остальное я не знаю», — приводит слова Кумана Marca

«Барселона» в двух матчах не набрала ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице группы Е. «Бенфика» (4) располагается на втором месте.