Йо Инге Бергет: ясно, что «Мальмё» на разном уровне с «Зенитом»

Футболист шведского «Мальмё» Йо Инге Бергет прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я могу играть на разных позициях, ротация — часть игры, так что всё нормально. Всё немножко по-разному, когда играешь слева или справа. Я правша, легче играть, угрожать воротам противника, когда бьёшь внутренней стороной стопы, мне проще решать моменты справа. «Мальмё» проиграл 0:4 – ясно, что мы на разном уровне, несложно сказать такое. Ты получаешь либо результат, либо вот такое.

Шансы не третье место в группе есть, но теперь нам нужно четыре очка. Нужно выиграть 5:0 дома. Мы загнали себя в сложную ситуацию. В таких играх нужна максимальная концентрация. Сегодня нас наказали за то, что мы допустили ошибки. Мы считаем, что мы хорошая команда, нужно исключать ошибки, которые мы допускаем, будем работать над этим, — сказал Бергет.

«Зенит» обыграл «Мальмё» дома со счётом 4:0, голы забили Клаудиньо (9-я минута), Далер Кузяев (49-я минута), Алексей Сутормин (80-я минута) и Вендел (94-я минута).