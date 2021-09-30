«Лацио» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 московскому «Локомотиву» предстоит встретиться с римским «Лацио». Игра пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча игру «Лацио» — «Локомотив». Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Встречу обслужит британская бригада арбитров, которую возглавит Крейг Поусон. В роли ассистентов выступят Ли Беттс и Иан Хассин. За VAR будут отвечать Крис Кэванах и Хуан Мартинес. Резервный рефери — Питер Бэнкс.

Напомним, «Локомотива» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем».

«Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).