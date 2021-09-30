Нагельсман: киевское «Динамо» занимало бы 10-е место в Бундеслиге
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (5:0).
«Хорошо играли, много моментов создали. Все хорошо играли. Какое место «Динамо» заняло бы в чемпионате Германии? 10-е место в Бундеслиге. «Динамо» ничем не удивило. Всё, что думали, как будет – так и произошло», — приводит слова Нагельсмана Tribuna.com.ua.
Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила киевское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0.
«Бавария» в двух матчах набрала 6 очков и занимает первое место в группе Е. «Динамо» (1) — на третьем месте в турнирной таблице квартета.
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