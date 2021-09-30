Романцев: «Спартак» постепенно превращается в безликого, рядового середняка

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался по поводу провального старта красно-белых в сезоне-2021/2022.
«То, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер, давно и хорошо известно. Но раз так, то почему бы не спросить ещё и с игроков? Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин? В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл. Складывается впечатление, что этим молодым людям всё равно, кто их тренер и чего он от них хочет. А ведь все, кого я назвал, футболисты хорошего класса, которые пока играют по настроению. Вот встрепенулись и обыграли «Уфу». Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвёртую команду с конца таблицы, у которой даже забито на мяч больше. Да ещё на своём поле.
Вот так «Спартак» постепенно превращается в безликого, рядового середняка. И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты без кнута и уговоров соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».
- 30 сентября 2021
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