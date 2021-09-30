КДК РФС оштрафовал «Спартак» за поведение болельщиков и вынес предупреждение

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес ряд решений по матчам 9-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Спартак» оштрафован на 60 тыс. рублей за скандирование оскорбительных выражений. Мы предупредили «Спартак», что так как это не первое такое нарушение, в следующий раз КДК примет более серьёзные меры».



За нарушение санитарного регламента «Ростов» оштрафован на 10 тыс. рублей, за скандирование нецензурных выражений — на 10 тыс. рублей.



Со стороны «Урала» произошло нарушение регламента – не была обеспечена съёмка телевещателя на момент прибытия автобусов. «Урал» оштрафован на 20 тыс. рублей.



Напомним, «Спартак» переиграл «Уфу» (2:0), «Ростов» уступил «Ахмату» (1:2), а «Урал» оказался сильнее тульского «Арсенала» (2:0).

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