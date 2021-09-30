Стал известен состав сборной Франции на решающие матчи в Лиге наций

Сегодня был опубликован состав сборной Франции по футболу на матчи решающей стадии Лиги наций УЕФА. В список, опубликованный в «твиттере» национальной команды, вошли следующие спортсмены:
Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Бенуа Костиль («Бордо»), Майк Меньян («Милан»).
Защитники: Лука Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано (все — «Бавария»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).
Полузащитники: Маттео Гендузи («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Жордан Верету («Рома»), Орельен Тчуамени («Монако»).
Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Мусса Диаби («Байер»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Напомним, 7 октября Франция проведет полуфинальный матч против Бельгии. В другой паре Италия встретится с Испанией. Матч за третье место и финал пройдут 10 октября.
- 30 сентября 2021
-
18:01
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:19
-
17:16
-
16:58
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:42
-
16:27
-
16:17
-
16:09
-
16:01
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:33
-
15:21
-
15:12
-
14:59
-
14:58
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:30
-
14:14
-
14:08
-
13:54
-
13:49
-
13:31
-
13:28
-
13:23