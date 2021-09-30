Стал известен состав сборной Франции на решающие матчи в Лиге наций

Сегодня был опубликован состав сборной Франции по футболу на матчи решающей стадии Лиги наций УЕФА. В список, опубликованный в «твиттере» национальной команды, вошли следующие спортсмены:

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Бенуа Костиль («Бордо»), Майк Меньян («Милан»).



Защитники: Лука Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано (все — «Бавария»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Маттео Гендузи («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Жордан Верету («Рома»), Орельен Тчуамени («Монако»).



Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Мусса Диаби («Байер»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Напомним, 7 октября Франция проведет полуфинальный матч против Бельгии. В другой паре Италия встретится с Испанией. Матч за третье место и финал пройдут 10 октября.