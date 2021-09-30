«Наполи» — «Спартак»: гости пропустили гол на 12-й секунде

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» встречается со «Спартаком». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Матч начался в 19:45 мск.

Игроки «Наполи» открыли счёт в матче со «Спартаком» на 12-й секунде. Прошёл заброс в штрафную москвичей, Александр Максименко ошибся на выходе, а Элиф Элмас подхватил мяч и поразил пустые ворота.

Обслуживает матч словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. В роли ассистентов выступают Бранислав Ганцко и Ян Позор. Резервный рефери — Петер Кралович.



Напомним, соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». «Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового раунда сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.