«Наполи» — «Спартак»: гости пропустили гол на 12-й секунде

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» встречается со «Спартаком». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Матч начался в 19:45 мск.
Игроки «Наполи» открыли счёт в матче со «Спартаком» на 12-й секунде. Прошёл заброс в штрафную москвичей, Александр Максименко ошибся на выходе, а Элиф Элмас подхватил мяч и поразил пустые ворота.
Обслуживает матч словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. В роли ассистентов выступают Бранислав Ганцко и Ян Позор. Резервный рефери — Петер Кралович.
Напомним, соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». «Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового раунда сыграл вничью с «Лестером» (2:2).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 30 сентября 2021
-
21:10
-
21:07
-
20:55
-
20:50
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:29
-
20:23
-
20:16
-
20:10
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:47
-
19:45
-
19:39
-
19:16
-
19:13
-
19:00
-
18:53
-
18:39
-
18:33
-
18:26
-
18:22
-
18:01
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:19
-
17:16
-
16:58
-
16:53
-
16:52