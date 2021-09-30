«Наполи» — «Спартак»: в концовке первого тайма произошла стычка игроков
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В Неаполе завершился первый тайм матча 2-го тура Лиги Европы «Наполи» — «Спартак». После первого тайма хозяева ведут со счётом 1:0. В концовке первого тайма произошла стычка игроков.
Уже в компенсированное время арбитр Иван Кружляк назначил пенальти в ворота неаполитанцев, после чего пошёл смотреть видеоповтор эпизода. В это время защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо взял мяч в руки, что не понравилось форварду «Спартака» Александру Соболеву. Нападающий красно-белых толкнул Ди Лоренцо, после чего началась массовая стычка.
В результате арбитр показал Ди Лоренцо и Соболеву по жёлтой карточке. После просмотра видеоповтора арбитр отменил пенальти.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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