Губерниев: «Спартак» выиграл по делу. Большой праздник для всех!

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе «Спартака» в матче 2-го тура Лиги Европы. Красно-белые в гостях обыграли «Наполи» со счётом 3:2.

«Спартак» пропустил уже на 1-й минуте после ошибки голкипера Александра Максименко. Губерниев ранее раскритиковал его за ошибку.

«Молодцы! Хотя это не отменяет того, что Максименко слабо играет на выходах. Но ему здоровья. «Спартак» выиграл по делу, команда взяла своё. Волевая и справедливая победа. Это большой праздник для всех. Думаю, в Останкино даже был салют. Итальянцам надо было решать всё до удаления, но не сложилось. Победная серия российских клубов? Судя по всему, она сейчас и закончится. «Лацио» посильнее «Наполи». Но, главное, чтобы это был не мимолётный всплеск. Надеемся, что российский футбол всё-таки не так плох, как его малюют», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.