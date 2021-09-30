Витория не исключил, что у Понсе серьёзная травма

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии форварда команды Эсекьеля Понсе. Он получил травму в матче 2-го тура Лиги Европы с «Наполи». Понсе был вынужден покинуть поле ещё в первом тайме. «Спартак» одержал победу со счётом 3:2.
«Может быть, это будет серьезная проблема (травма. — Прим «Чемпионата»). Эта победа для него и людей, которые поддерживали нас в Неаполе. Спасибо им!
Самое главное — мне понравилось, что у команды был характер. Разговор в перерыве был важен, потому что бывает так, что команда в нашей ситуации выходит с перебором эмоций. Но я сказал вчера, мы можем проиграть матч, но не можем потерять себя. Так и случилось. Для меня самое важное сегодня — что мы сохранили своё лицо.
Секрет успеха в эмоциях? Согласен. Но надо выигрывать такие матчи не только сердцем, но и головой. Нужно прокачивать два этих компонента, и одно не исключает другого. Вчера я был уверен, что мы победим. Я пришёл вчера на пресс-конференцию и не увидел ни одного итальянского журналиста. Это важная деталь. То есть «Наполи» думал, что нас легко пройдёт, и это дало нам нужный заряд. Все эти детали дали мне экстрасенсорное чувство — что мы точно победим», — цитирует Виторию «Матч ТВ».
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